Вашингтон, 11 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Цена криптовалюты биткоин в ходе биржевых торгов 11 октября преодолела в $57 тыс. Об этом 11 октября свидетельствуют данные разных торговых площадок.

Биткоины

По данным биржи Binance, являющейся самой крупной объему торгов криптовалютами, в пике за биткоин давали $57,05 тыс., а к 10:52 мск он стал стоить $56,78 тыс.

Также, по данным высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам портала CoinMarketCap, биткоин за сутки подрос в цене на 2,14% — до $56,8 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября стало известно, что в Абхазии ведены ограничения на работу интернет-ресурсов, которые позволяют производить криптовалюту.