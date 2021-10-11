Иркутск, 11 октября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Известие о предстоящем выпуске обновлённой 100-рублёвой банкноты вызвало широкий общественный резонанс. Люди считают, что инфляция уже такова, что нужна не банкнота, а монета. Особенно много комментариев опубликовано на сайте иркутского irk.ru. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Пора уже купюру 10 000 вводить. И еще монеты делают из магнитного сплава (по сути железа), то есть самый дешман, никогда такого в стране не было», — пишет Зорро.

«Смотрите, сколько долларов есть в нашем мире. Австралийский доллар, багамский доллар, барбадосский доллар, белизский доллар, бермудский доллар, брунейский доллар, вест-индский доллар, восточно-карибский доллар, гавайский доллар, гайанский доллар, доллар Гонконга, зимбабвийский доллар, доллар Каймановых островов, канадский доллар, доллар Кирибати, либерийский доллар, доллар Малайи и Британского Борнео, малайский доллар и так далее. Я думаю, надо русский доллар «сделать», может, тогда он в цене подымится или взлетит?» — задаётся вопросом Дмитрий Иванов.

«100-рублевую купюру пора переделывать в 10-рублевую. Так как на нее можно купить именно столько, сколько на 10 рублей 20 лет назад. Даешь деноминацию!» — иронизирует П.

«Я думал, сторублевки монетами заменят», — соглашается Д.

«Лет 10 лет назад со 100 рублями ходили за продуктами в магазин, а сейчас только на хлеб или только на молоко», — напоминает Z.

«В 1991 году коробок спичек стоил 1 копейку, а в 1996 году — уже 50 рублей, инфляция 5000%. А молоко стоило 10 рублей, сейчас 60 рублей, инфляция за 20 лет 600%». — заметил Сергей Бердута.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что новая купюра достоинством 100 рублей будет выпущена в конце 2022 года, сообщил заместитель председателя Центробанка РФ Михаил Алексеев. По его словам, модифицированная сторублёвка сразу не заменит нынешние сто рублей — оба вида банкнот будут обращаться параллельно.

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