Улан-Удэ, 11 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Бурятии вынесли приговор 37-летнему мужчине, которого обвиняли в разбойном нападении и избиении до смерти местной жительницы. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Следственное управление СКР по Бурятии Жительницу Бурятии избили до смерти из-за машины

По данным следствия, около полудня 27 июня 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел на остановке припаркованный автомобиль. Проследив за вышедшей из машины женщиной до двора ближайшего дома, он напал на неё, нанеся удары кулаками по голове.

«От полученных повреждений потерпевшая потеряла сознание. После этого мужчина похитил ее сумку с вещами, завладел автомобилем и скрылся на нем с места происшествия», — отметили в управлении.

Потерпевшую госпитализировали, однако от полученных травм она скончалась в медицинском учреждении. Грабитель же через некоторое время врезался на украденной машине в столб, после чего сбежал.

По итогам судебного процесса обвиняемый признан виновным. Судья приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.