Берлин, , 14:44 — REGNUM Германские власти действительно расследуют случаи ввоза нелегальных мигрантов в страну через Белоруссию и Польшу. Об этом представитель МВД ФРГ заявил 11 октября на брифинге, комментируя публикацию газеты Bild am Sonntag.

Полиция. Германия Gil Megidish

Ранее издание сообщило, что власти Германии подозревают президента Белоруссии Александра Лукашенко в причастности к организации нелегального провоза беженцев. Представитель МВД отметил, что федеральная полиция не только препятствует нелегальному пересечению германо-польской границы, но и принимает меры уголовного преследования.

«На территории ФРГ расследование направлено в том числе против возможных организаторов и тех, кто стоит за этим», — отметил представитель ведомства, но не стал говорить о предполагаемых фигурантах.

Он подчеркнул, что не даёт справки по текущим делам, и рекомендовал обращаться в земельные органы юстиции и местные прокуратуры. Правоохранитель добавил, что не может сказать, возбуждались ли в последние десять лет какие-либо дела против руководителей других стран.

В публикации Bild am Sonntag от 10 октября отмечалось, что германские следователи считают перевозку мигрантов через Белоруссию организованной на государственном уровне. Таким образом Лукашенко якобы рассчитывает вынудить Евросоюз снять санкции с Белоруссии.

Читайте также: Европарламент призвал усилить санкции против режима Лукашенко