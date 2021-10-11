Берлин, 11 октября 2021, 14:44 — REGNUM Германские власти действительно расследуют случаи ввоза нелегальных мигрантов в страну через Белоруссию и Польшу. Об этом представитель МВД ФРГ заявил 11 октября на брифинге, комментируя публикацию газеты Bild am Sonntag.

Полиция. Германия
Полиция. Германия
Gil Megidish

Ранее издание сообщило, что власти Германии подозревают президента Белоруссии Александра Лукашенко в причастности к организации нелегального провоза беженцев. Представитель МВД отметил, что федеральная полиция не только препятствует нелегальному пересечению германо-польской границы, но и принимает меры уголовного преследования.

«На территории ФРГ расследование направлено в том числе против возможных организаторов и тех, кто стоит за этим», — отметил представитель ведомства, но не стал говорить о предполагаемых фигурантах.

Он подчеркнул, что не даёт справки по текущим делам, и рекомендовал обращаться в земельные органы юстиции и местные прокуратуры. Правоохранитель добавил, что не может сказать, возбуждались ли в последние десять лет какие-либо дела против руководителей других стран.

В публикации Bild am Sonntag от 10 октября отмечалось, что германские следователи считают перевозку мигрантов через Белоруссию организованной на государственном уровне. Таким образом Лукашенко якобы рассчитывает вынудить Евросоюз снять санкции с Белоруссии.

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