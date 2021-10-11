Москва, , 14:37 — REGNUM Руководство страны видит тенденцию ко всё большему интересу граждан России к восстановлению правдивой истории советской эпохи, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 11 октября, комментируя статью заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Флаг СССР

Как сообщалось ранее, Медведев опубликовал в газете «Коммерсантъ» статью «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством». «Украинские руководители нынешней генерации — люди абсолютно несамостоятельные», невежественные и необязательные, отметил автор.

Украина «находится под прямым иностранным управлением», подчеркнул Медведев. «Если СССР были нужны добрые отношения со странами социалистического лагеря и Варшавского договора (в том числе и для совместного «построения социализма»), то США ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Россией, тотального сдерживания нашей страны и создания того, что было метко названо «Анти-Россией»», — отметил он.

« В статье Дмитрия Медведева в положительном ключе прозвучали слова «СССР», «социалистические страны», «Варшавский договор», и это радует. Помимо признания объективной историко-политической реальности это означает, что руководство страны видит тенденцию ко всё большему интересу граждан России к восстановлению правдивой истории советской эпохи.