Тбилиси, , 14:37 — REGNUM Грузия не передаст бывшего президента страны Михаила Саакашвили Украине раньше, чем он отбудет назначенное ему наказание. Об этом 11 октября заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Михаил Саакашвили © ИА REGNUM

«Саакашвили придётся провести в тюрьме шесть лет. Чем быстрее заключённый Саакашвили осознает эту реальность, тем лучше для него и его команды», — сказал глава правительства.

Он добавил, экстрадиция экс-президента украинской стороне до того, как его выпустят на свободу, исключено на «100%». Гарибашвили также не исключил, что в отношении Саакашвили возбудят новые уголовные дела, если в его действиях найдут состав преступлений.

Напомним, Саакашвили, который является гражданином Украины, задержали в Тбилиси вечером 1 октября. Каким образом он попал на территорию Грузии, официальных сообщений нет. Саакашвили сразу после задержания объявил голодовку.

Читайте ранее в этом сюжете: Саакашвили не нуждается в госпитализации — адвокат