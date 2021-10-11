Москва, 11 октября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Представитель советского и российского певца, народного артиста РФ Валерия Леонтьева опроверг сообщения о госпитализации 72-летнего артиста в Москве с COVID-19, его слова 11 октября приводит РИА Новости.

Okras Валерий Леонтьев

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

«Не госпитализирован, не болеет ничем», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Телеграмм-канал «Mash» сообщил, что певец Валерий Леонтьев госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Москве и врачи оцентвают его состояние, как состояние средней тяжести.