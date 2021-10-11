Москва, 11 октября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд прибыла в Москву, сообщает 11 октября РИА Новости.

Ssturner71 Виктория Нуланд

Отмечается, что Нуланд прилетела в столичный аэропорт «Домодедово» днем, ее встретил посол США в России Джон Салливан.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак встретится с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд 13 октября.

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