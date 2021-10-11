Казань, 11 октября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Бизнесу нужны понятные правила, по которым он будет работать в период пандемии коронавируса или какого-либо другого форс-мажора, уверен сопредседатель Партии Роста в Татарии Сергей Майоров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 11 октября.

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»На федеральном уровне необходимо принять четкий и единый для всей страны алгоритм действий на случай роста заболеваемости. Сейчас же каждый регион поступает так, как считает нужным. Последние ограничения были введены молниеносно, из-за чего работники и работодатели не успели к ним подготовиться — сделать прививки, организовать работу с учетом нагрузки на вакцинированных сотрудников, которым теперь придется замещать тех, кто еще не успел привиться», — отметил эксперт.

По его словам, сейчас у предпринимателей из сферы услуг и торговли возникает очень много вопросов, и самый главный из них — это отсутствие ресурсов для того, чтобы проверять QR-коды всех посетителей. Поэтому бизнес-сообщество предлагает обозначить на федеральном уровне персональную ответственность потребителей/покупателей за наличие прививки, а не перекладывать штрафы за невакцинированных клиентов на бизнес-магазины, кафе и так далее.