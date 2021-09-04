Архангельск, 11 октября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. На опасных участках федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» установили 12 комплексов автоматической фиксации нарушений. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.

Avtouragan.ru Камеры видеофиксации нарушений ПДД

Приборы установлены на участках от Вельского до Приморского района Архангельской области. Автоматические комплексы будут фиксировать превышение скоростного режима.

По информации пресс-службы, на М-8 произошло 64 автоаварии, в которых погибли 12 человек, ещё 87 пострадали.

Всего в Архангельской области эксплуатируется 83 стационарных, 60 передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений. Также работает один видеофиксатор нарушений остановки и стоянки.