Красногорск, 11 октября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Доля перерабатывающего производства занимает четвертую часть экономики Подмосковья. Об этом 11 октября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Андрей Воробьев

«Промышленности в нашем валовом региональном продукте порядка четверти, если переработку брать — это вклад сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности», — сказал глава региона.

Также он обратил внимание на то, что сейчас все, что связано с продовольственной безопасностью, находится в эпицентре внимания.