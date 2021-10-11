Саратов, 11 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Саратове школьники возобновят очный формат обучения с 12 октября. Соответствующее решение принято региональным управлением Роспотребнадзора, сообщает 11 октября пресс-служба городской администрации.

Mos.ru Дистанционное обучение

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«В соответствии с полученной информацией от Роспотребнадзора в Саратове принято решение вернуться к очной форме обучения всех классов школ города с 12 октября 2021 года при условии жесткого соблюдения всех профилактических мер», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области учреждения дополнительного образования и школы перевели с 27 сентября на дистанционное обучение. По заверению региональных властей, данная мера принята в связи с превышением эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией среди детей.

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