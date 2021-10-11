Москва, , 14:28 — REGNUM «Справедливая Россия — За правду» проголосовала за принятие победившего на выборах в Госдуму самовыдвиженца, телеведущего Анатолия Вассермана во фракцию, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Анатолий Вассерман Dmitry Rozhkov

«Решение принято», — сообщили в партии.

При этом, по словам собеседника агентства, вопрос о приеме Вассермана в партию не поднимался.

В ходе выборов в Госдуму самовыдвиженец Анатолий Вассерман одержал победу в Преображенском одномандатном округе №205 в Москве.

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