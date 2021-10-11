Киев, 3 июня, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь-апрель 2019 года сведен с дефицитом на уровне 2,746 млрд долларов.

Соответствующие данные сегодня, 3 июня, обнародовал украинский Национальный банк, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как уточняет регулятор, нынешний дефицит на 20% выше дефицита за аналогичный период предыдущего года.

Также Нацбанк Украины сообщает, что дефицит внешней торговли товарами за этот период вырос на 22% — до 3,054 млрд долларов, профицит внешней торговли услугами — на 40%, до 308 млн долларов.

В середине мая украинская государственная служба статистики сообщила, что негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-марте 2019 г. возросло на 13% по сравнению с январем-мартом 2018 г. — до $1,456 млрд. Тогда ведомство уточнила, что экспорт товаров из Украины за отчетный период вырос на 7,4% — до $12,273 млрд, тогда как импорт — на 7,9%, до $13,73 млрд. Напомним, что согласно официальным данным, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2018 год сведен с дефицитом на уровне 11,492 млрд долларов. Отметим, что показатель прошлого года на 32,9% выше, чем дефицит за 2017 г.