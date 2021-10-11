Вологда, 11 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области скончались десять человек с COVID-19. С начала пандемии жертвами инфекции стали 1995 жителей региона, сообщает оперштаб.

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По данным штаба, за сутки коронавирус выявили у 281 человека, общее число зарегистрированных случаев заболевания выросло до 71 734.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области на фоне рекордной смертности от ковида идет сбор подписей против принудительной вакцинации.