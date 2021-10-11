Москва, 11 октября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Советский и российский певец Валерий Леонтьев находится дома и не болеет COVID-19. Об этом RT заявил концертный директор певца Борис Чигирев.

Okras Валерий Леонтьев

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«Дома сидит, ничего нет, всё в порядке, живой-здоровый», — сказал Чигирев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что певец находится в больнице с COVID-19 в состоянии средней степени тяжести.