Джакарта, , 14:26 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан выразил надежду, что открытие международных рейсов на Бали поможет восстановить экономику острова, сообщает Kompas.

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Международные рейсы в аэропорту Нгурах-Рай на Бали откроют 14 октября 2021 года.

По его словам, открытие международных рейсов должно осуществляться очень осторожно, даже несмотря на то, что количество случаев заражения коронавирусом в Индонезии снизилось.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус обнаружили у 65 спортсменов и официальных лиц на национальной неделе спорта, которая проходит в провинции Папуа.

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