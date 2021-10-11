Усть-Коксинский район, Алтай, 11 октября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Республике Алтай жителя села Талда Усть-Коксинского района признали виновным в убийстве родного брата. Преступление произошло вечером 13 сентября 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Следственное управление СКР по Республике Алтай Убийство на Алтае

По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый устроил дома дебош. Супруга мужчины позвонила его брату, попросив успокоить дебошира.

«Между прибывшим мужчиной и его агрессивно настроенным братом возник конфликт, в ходе которого последний схватил принадлежащее ему заряженное нарезное огнестрельное оружие, из которого выстрелил в сторону потерпевшего не менее 8 раз, смертельно ранив последнего в область головы, грудной клетки и брюшной полости», — отметили в ведомстве.

В результате потерпевший скончался на месте.

Судья признал подсудимого виновным и приговорил к 8 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. В пользу супруги убитого также взыскан 1 млн рублей для возмещения морального вреда.

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