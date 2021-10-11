Казань, 11 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Татарии под влиянием антициклона ожидается сухая и теплая погода. Об этом 11 октября сообщает региональное управление Росгидромета.

Павел Редин ИА Красная Весна Осень

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Во вторник, 12 октября ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ночные температуры воздуха будут колебаться по республике от +2 до +7 градусов. Днем потеплеет до +16. Аналогичная погодная картина будет и 13 октября.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Хакасии уборка зерновых культур продолжается, несмотря на неблагоприятные погодные условия в северных районах республики. В ночь на 8 октября в Орджоникидзевском и Ширинском районах вновь выпал снег. Продержался снежный покров недолго, на следующий день техника уже вышла в поле.

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