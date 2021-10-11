Баку, , 14:23 — REGNUM Баку не использует иностранных наёмников против Ирана. Об этом говорится в обнародованном 11 октября заявлении пресс-службы Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

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«Утверждения о том, что территория Азербайджана используется в разведывательных целях против Ирана и на ней действуют представители религиозно-экстремистского течения, не соответствуют действительности», — говорится в заявлении.

В ГПС отметили, что в ВС Азербайджана достаточно средств и сил для охраны госграницы. Иностранные специалисты для этого не применяются.

Напомним, ранее командующий погранвойсками сил Ирана Ахмад Али Гударзи заявил, что на территории Азербайджана якобы присутствуют израильские военные и ведут разведывательную деятельность против Тегерана.

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