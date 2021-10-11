Оксана Переможенко, 11 октября 2021, 17:14 — REGNUM Дочь президента Украины Владимира Зеленского не хочет, чтобы ее отец и далее занимал пост главы государства. Об этом Зеленский рассказал в интервью украинской программе «Светская жизнь».
«Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок», — сказал он.
По словам украинского лидера, свою дочь он очень любит, но решение об участии в новых президентских выборах будет зависеть от того, сколько его команда успеет сделать.
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Слова Владимира Зеленского оценили в социальной сети Facebook на страницах канала «112 Украина», издания «Шарий.net» (также на странице издания в социальной сети «ВКонтакте»), а также на странице украинского политолога Юрия Дудкина. Многие критически отреагировали на намерение Зеленского баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах.
«Что там семья! 99% украинцев против», — отреагировала Оксана К.
«Может и сегодня уходить, отряд не заметит потери бойца», — добавила Людмила Владимировна.
«Все идет к тому, что и первый срок не пробудет. Страну нужно спасать от таких горе-деятелей!» — написал Александр К.
«Мы тоже против», — пишет Анна Б.
«Хочет выполнить обещания, так их невыполнение можно затягивать и на третий срок. Куда спешить, жизнь удалась практически у всех слуг (депутатов пропрезидентской партии «Слуга народа». — О. П.)», — написала Нелла Г.
«Умная у Зеленского дочь. Она предвидит всю ситуацию, что складывается. Зеленский, слушай семью», — пишет Алексей Б.
«Может, пусть лучше у народа он спросит, хотят ли его вообще уже видеть на месте президента», — добавила Светлана Б.
«Какой второй срок? Не справился — на выход!!!» — отметила Татьяна П.
«Вообще-то, мерзко использовать детей ради попытки обелить свой образ злостного офшорника. «Посмотрите, страдают мои дети — и все ради Украины. Я пропустил, как мои дети пошли в школу, пропущу, как родятся внуки, но все буду «спасать» Украину… Политтехнологи работают», — написал Валентин Х.
«Девочка — умница, понимает, что лучше вовремя уйти с поста президента, чем остаться еще на один срок», — пишет Людмила Н.
«Правильно, ребёнок — он сердцем чует, что папа на пороге грандиозного шухера», — отреагировала Екатерина Л.
«Как он услышит дочь, если он не слышит 75% избирателей…» — не понимает Григорий Ш.
«На второй срок идти не надо, он сам придет… лет так на пятнадцать», — добавил Александр Л.
«Ей просто стыдно за отца», — отметил Илья К.
«Дочь права, устами ребенка глаголет истина. Главное в профессии политика, как и вора, — вовремя смыться», — написал Сергей И.
«Ей его жалко. Он жалкий на этой должности», — подытожил Евгений Ф.
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Напомним, в 2019 году Владимир Зеленский, будучи кандидатом в президенты Украины, утверждал, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах и идет в президенты на один срок. Однако позже украинский лидер изменил свое мнение и стал утверждать, что собирается быть президентом до тех пор, пока его команда не выполнит своих обещаниий.