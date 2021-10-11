Тамбов, 11 октября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В Тамбовской области 11 октября подтверждено 146 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 44 тыс. 938 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 42 тыс. 449 пациентов, в том числе 110 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 966 человек. Шесть новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.