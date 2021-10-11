Стокгольм, , 14:25 — REGNUM Группа членов «Зеленых» представила съезду партии предложение о том, чтобы каждый крупный новостной выпуск, транслируемый на телеканале SVT, содержал «Климатические новости». Таким образом, телеканал должен будет вещать о проблемах в области климата порядка 15 минут, каждый день. Об этом 11 октября сообщил новостной портал Omni.

Саммит ООН по климату Un.org

Секретарь партии Катрин Виссинг называла требованием необдуманным.

«Политика не должна контролировать содержание новостей в СМИ. Это действительно совершенно не соответствует нашей идеологии и нашим ценностям», — заявила Висслинг в эфире радиостанции P1.

Ожидается, что партийное руководство не удовлетворит предложение группы членов партии и заблокирует инициативу.

Напомним, что телеканал SVT и радиостанция Sveriges Radio являются общественными теле — или радиовещателями, деятельность которых финансируется государством. Таким образом, СМИ отличаются беспристрастностью и независимой редакционной политикой.