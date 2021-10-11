Стокгольм, 11 октября 2021, 14:25 — REGNUM Группа членов «Зеленых» представила съезду партии предложение о том, чтобы каждый крупный новостной выпуск, транслируемый на телеканале SVT, содержал «Климатические новости». Таким образом, телеканал должен будет вещать о проблемах в области климата порядка 15 минут, каждый день. Об этом 11 октября сообщил новостной портал Omni.
Секретарь партии Катрин Виссинг называла требованием необдуманным.
«Политика не должна контролировать содержание новостей в СМИ. Это действительно совершенно не соответствует нашей идеологии и нашим ценностям», — заявила Висслинг в эфире радиостанции P1.
Ожидается, что партийное руководство не удовлетворит предложение группы членов партии и заблокирует инициативу.
Напомним, что телеканал SVT и радиостанция Sveriges Radio являются общественными теле — или радиовещателями, деятельность которых финансируется государством. Таким образом, СМИ отличаются беспристрастностью и независимой редакционной политикой.