Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Центр социальной защиты населения Ленинградской области запустил единый бесплатный номер. Получить консультацию по любому вопросу в сфере социальной защиты жители региона смогут в течение рабочих дней недели. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Телефон

На вопросы жителей о социальной сфере региона ответят по телефонному номеру 8−800−350−06−05. Линия работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу, с 09:00 до 17:00.

«В Ленинградской области ранее на вопросы жителей отвечали сотрудники центров социальной защиты в районах. Для этого нужно было найти телефон в своем районе, это было неудобно. Теперь же мы запустили единый номер на всю область. Жители любого района смогут обратиться на него за помощью», — подчеркнула председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.

Также сотрудники Центра социальной защиты населения готовы ответить на вопросы жителей в Инстаграм и ВКонтакте. Ознакомиться с мерами поддержками и документами можно на сайте центра.