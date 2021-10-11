Гавана, , 14:20 — REGNUM Коммунистическая партия Кубы поздравила Трудовую партию Кореи с 76-й годовщиной её основания историческим лидером азиатской нации Ким Ир Сеном. Об этом пишет Prensa Latina.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

В письме, опубликованном на сайте Компартии Кубы, организация стран Карибского бассейна направила свои приветствия и напомнила о крепких узах дружбы, солидарности и сотрудничества, которые объединяют обе страны и политические группировки.

РПК была основана 10 октября 1945 года, и под ее руководством корейский народ завершил социалистические преобразования в 1958 году и встал на путь развития сельского хозяйства и промышленности, говорится в заявлении.

В коммюнике также подчеркивается единство и сплоченность организации, основы которой были заложены Ким Ир Сеном, а затем укреплены Ким Чен Иром.

В нём также подчеркивалось, что на протяжении более семи десятилетий компартия КНДР возглавляет усилия по укреплению организационной и идеологической базы азиатской страны, которой Компартия Кубы предлагает свою поддержку и солидарность.

Две страны и организации поддерживают прекрасные отношения дружбы и стратегического сотрудничества, укрепленные тесными связями между их историческими лидерами Фиделем Кастро и Ким Ир Сеном, отмечается в заявлении.

Стремление к их дальнейшему укреплению проявляется в различных обменах между двумя сторонами, таких как первый официальный визит в КНДР генерала армии Рауля Кастро в 1966 году. Также в Компартии Кубы отметили приём, оказанный президенту страны Мигелю Диас-Канелю в 2018 году, когда он провел официальную встречу с корейским лидером Ким Чен Ыном в рамках турне по нескольким азиатским странам.

КНДР продемонстрировала свою поддержку Кубы против экономической, торговой и финансовой блокады США, проголосовав за ее снятие на Генеральной Ассамблее ООН, а также осудив последние кампании социальной дестабилизации и манипуляции СМИ в отношении острова.

«Обе партии представляют собой прочную организационную и идеологическую силу, которая представляет интересы своих народов, отстаивая единство в стремлении к национальному суверенитету, ставя во главу угла человека и прославляя солидарность и антиимпериализм», — говорится в заключении.