Череповец, Вологодская область, 11 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Вологодской области собрали более пяти тысяч подписей против принудительной вакцинации от ковида и введения системы QR-кодов. В числе подписавших — жители Черповца, Вологды, Великого Устюга и Тарноги.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

«Мы выступаем против принудительной вакцинации», — говорит президент Российской Федерации. И в этот же момент губернатор заявляет о принудиловке. Конечно, у людей возмущение возникает. У Малышевой на Первом канале вышла передача, там говорят, что масочный режим не спасает от заражения, и что давно все страны от этого начинают отказываться. А нас в это время заставляют носить маски. Отсюда недоверие, отсюда конспирологические идеи и непонимание», — цитирует NewsVo активиста сбора подписей Сергея Городишенина.

Напомним, вологодские власти сдвинули сроки введения системы QR-кодов из-за многочисленных обращений предпринимателей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Как сообщало ИА REGNUM, Вологодчина бьет рекорды по смертности от ковида — патологоанатомические службы не справляются с нагрузкой.