Стокгольм, 11 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. С 11 октября жители Швеции в возрасте 12−15 лет могут записаться на вакцинацию от COVID-19. В администрациях некоторых регионов страны отмечают, что намереваются проводить вакцинацию в школах, но в части ленов подросткам предлагают записаться на прием в поликлиники. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Кб8.рф Вакцинация

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Почти месяц назад Агентство общественного здравоохранения Швеции и правительство страны объявили, что детям в возрасте от 12 до 15 лет также должна быть предложена вакцина от COVID-19. Тогда было сказано, что вакцинация начнется в ноябре, но начало было перенесено на более ранний этап. Детям будет предложена вакцина производства Pfizer-Biontech.

Для вакцинации необходимо, чтобы ребенку исполнилось двенадцать лет. Если вакцинация не проводится в школе, ребенка должен сопровождать родитель. Для двенадцатилетних детей также требуется согласие обоих опекунов за подписью, если таковых двое.

В Норрботтене 13-летний подросток может сам решить, прививаться ли ему или нет, даже если его опекуны выступают против.