Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала октября произошло 64 дорожно-транспортных происшествия, связанных с наездами на пешеходов. В результате травмы получили 11 детей. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Autostrada.md Пешеходный переход

Всего в ДТП с участием пешеходов погибли шесть человек. Также 61 пешеход получил травмы, в том числе 11 детей.

«Шесть несовершеннолетних пешеходов пострадали на регулируемых пешеходных переходах, при этом в четырех случаях из-за нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов. Кроме этого, трое из 11 пострадавших детей в момент ДТП управляли самокатами, один ребенок — велосипедом», — уточнили в ведомстве.