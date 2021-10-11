Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В больницах Санкт-Петербурга, принимающих пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией, в настоящее время находится 6533 пациента, это на 249 человек больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 11 октября в городском оперштабе. За прошедшие сутки в Петербурге были госпитализированы 333 пациента с COVID-19. Это на 63 человека меньше, чем в предыдущие сутки.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение КТ в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн

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В реанимациях коронавирусных стационаров находятся 594 пациента (+26 к показателю предыдущих суток), в том числе 266 человек подключены к аппаратам ИВЛ (+7).

По состоянию на утро 11 октября, в Петербурге свободны 37,57% коронавирусных коек (от норматива Минздрава). Всего в городе развернуто 8326 таких коек в 14 городских и трех федеральных стационарах.

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находится 30 179 человек, это на 142 человека больше, чем в предыдущие сутки.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге вновь вырос и составляет 1,26 единицы (от норматива Роспотребнадзора, равного 1 единице). Этот показатель говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Напомним, за 10 октября в Петербурге выявили 2931 нового носителя коронавирусной инфекции. Выздоровел 371 человек, скончались 63 человека.