Дубай, ОАЭ, 11 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В честь своего 37-летия создатель мессенджера Telegram Павел Дуров составил список самых «недооценённых» вещей в жизни. Он опубликовал его в своём телеграм-канале 10 октября.

TechCrunch Павел Дуров

В рейтинг Дурова вошли сон, природа и возможность побыть в одиночестве. Программист также назвал и «переоценённые» обществом вещи — ими стали большие города, мода, рестораны, недвижимость, советы знаменитостей, жаркая погода, а также социальные сети. «Непрерывный поток мусора в ленте, загромождающего наши умы, плохо сказывается на внутреннем ощущении счастья и креативности. Отказ от этих интернет-сервисов — лучшее, что мы можно сделать в любое время», — считает программист.

ИА REGNUM напоминает, что Павел Дуров также является создателем социальной сети «ВКонтакте». В 2014 году он покинул пост генерального директора компании из-за конфликта акционеров.