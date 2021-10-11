Москва, 11 октября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Постановка вопроса о качестве современных элит в новых странах — бывших республиках СССРдолжна помочь поставить вопрос и о качестве современной российской элиты, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 11 октября, комментируя статью заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Как сообщалось ранее, Медведев опубликовал в газете «Коммерсантъ» статью«Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством». «Украинские руководители нынешней генерации — люди абсолютно несамостоятельные», невежественные и необязательные, отметил автор.

Нужно «дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией. Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые», — резюмировал Медведев.

« Уничижающая характеристика, которая даётся в статье Дмитрия Медведева современным управленцам Украины (правителями их точно не назовёшь), совершенно справедлива. Но не относятся ли эти оценки к большей части и современного российского правящего класса, который и «элитой"-то назвать можно только в кавычках? Можем ли мы с полным основанием считать элитой тех, кто смеет богатеть в условиях продолжающегося обеднения большинства своих сограждан? Кто переводит десятки миллионов долларов за рубеж? Кто держит там свои семьи, скупает недвижимость? Где, на самом деле, их корни? Не в перестроечном ли СССР или в «благословенной» ельцинской России, то есть России, исковерканной до неузнаваемости?

А историческая идентичность современной российской элиты? Мы совсем недавно лицезрели часть этих разнаряженных персонажей в Исаакиевском соборе на странной для большинства граждан России церемонии. Что обрадовало их больше всего? То, что в Санкт-Петербург приехали «монаршие особы» из Ев р опы! Другая часть российской так называемой элиты смотрит в рот не «черному», но «синему» интернационалу — либералам-глобалистам.

О присутствии в их умах «этнической составляющей» говорит уже одно то, что «национ а лизм» в современном российском дискурсе — слово ругательное.

Каким-то богам они молятся, не будем это отрицать, но главный их кумир — это золотой телец. Подавляющее большинство из них тоже пытается «монетизировать своё пребывание у власти». Точно так же многие «поднимают бабки от избирательной кампании»…