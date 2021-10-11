Москва, 11 октября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Шведский голкипер санкт-петербургского СКА Ларс Юханссон признан лучшим вратарём недели в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 11 октября сообщает пресс-служба лиги.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Марат Хуснутдинов и вратарь СКА Ларс Юханссон

В двух матчах Юханссон отразил 46 бросков по своим воротам. На его счету две «сухие» победы во встречах против ярославского «Локомотива» (1:0) и уфимского «Салавата Юлаева» (5:0).

Лучшим защитником стал Джесси Блэкер из екатеринбургского «Автомобилиста». В трёх матчах он забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи при показателе полезности «+3».

Лучшим нападающим признан форвард челябинского «Трактора» Никита Тертышный, который в трёх играх набрал 4 (3+1) очка при показателе полезности «+3».

Лучшим новичком стал 21-летний голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин. В трёх матчах он отразил 93,98% бросков, всего по его воротам было нанесено 83 броска.

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