Самара, 11 октября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. 705 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего по области выявили 112 339 случаев заражения этой инфекцией. При этом всего по области скончались 4132 пациента с COVID-19, в том числе смерть 20-и таких пациентов была констатирована за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 89 615 человек, в том числе за прошедшие сутки констатировали смерть 215 человек.

Ранее сообщалось о том, что согласно данным на 10 октября в регионе за сутки выявили 687 носителей коронавируса.