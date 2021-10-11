Саранск, 11 октября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались пять человек. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Mos.ru Медицинский работник у аппарата ИВЛ

Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также пять летальных случаев.

Скончались женщины 1929, 1954, 1964 и 1966 годов рождения и мужчина 1964 года рождения. Течение заболевания у всех умерших осложнялось двусторонней полисегментарной пневмонией и хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 602 человек.

Как сообщало ИА REGNUMпо состоянию на 11 октября в регионе выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 106 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 29 128 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3710 человек.