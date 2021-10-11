Лима, , 14:11 — REGNUM Новый министр культуры Перу Гизела Ортис призвала конгрессмена, который обвиняет ее в принадлежности к вооруженной группировке «Сияющий путь», предъявить доказательства. Об этом она заявила в интервью изданию La República.

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Ортис, активистка гуманитарного движения, ставшая известной благодаря своей долгой борьбе за то, чтобы пролить свет на исчезновение своего брата, который был похищен и убит подпольным военным отрядом, известным как «Группа Колина» в 1992 году, отвергла заявление крайне правого конгрессмена о том, что разведка якобы обвиняет ее в принадлежности к этой группе.

По словам Ортис, если такие сообщения существуют, то парламентарий, которого она не назвала по имени, должен обнародовать их и осудить ее.

«Преступление в сфере терроризма не имеет срока давности и является серьезным, и если он знает, что существует доклад [уличающий её в терроризме], он не должен скрывать его», — сказала она

Министр добавила, что обвинения против нее циклично выдвигаются источниками, связанными с экс-губернатором Альберто Фухимори, который отбывает 25-летний тюремный срок как виновник таких преступлений, как резня в Ла-Кантуте, в которой ее брат Луис Энрике был одной из 10 жертв.

Она добавила, что учитывала тот факт, что обвинения могут быть выдвинуты, если она согласится стать министром, но решила противостоять им.

«Моя семья и я имеем право на достоинство. Плохо то, что в нашей стране стало нормой быть опороченным», — сказала она.