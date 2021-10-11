Касли, Челябинская область, 11 октября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Челябинской области осуждены бывший глава Багарякского сельского поселения и директор одной из фирм. Из признали виновными, соответственно, в присвоении вверенного имущества и в пособничестве совершению этого преступления, сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, в 2018—2019 годах стороны заключали фиктивные договоры на уборку снега и грейдирование автомобильных дорог. Работы фактически не выполнялись. Но глава подписывал акты их приёма, а затем коммерсант, получив деньги, обналичивал их и передавал главе поселения.

Размер ущерба превысил 630 тыс. рублей. Осуждённые признали вину и погасили его. Суд запретил им занимать в течение определённого времени должности на государственной и муниципальной службе. При этом отметим, что часть 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата») среди прочего предусматривает и наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.