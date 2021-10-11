Донецк, , 14:11 — REGNUM Уголовное дело по статье «теракт» против силовиков Украины после обстрела 10 октября с украинской стороны поселка Александровка на западной окраине Донецка, в результате чего получил ранение мужчина, возбудила Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Генпрокуратуры ДНР.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«По факту ранения мужчины в Петровском районе Донецка генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что уголовное дело по статье «теракт», максимальное наказание по которой предполагает лишение свободы на срок до 20 лет, возбуждено против «командира 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ» и его подчинённых.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября стало известно, что житель поселка Александровка, расположенного на западной окраине Донецка, пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ.