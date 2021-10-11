Москва, 11 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Наркотизация Украины нарастает, порты этой страны участвуют в транзите афганских опиатов. Об этом глава МВД России Владимир Колокольцев заявил по итогам заседания Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ, сообщает 11 октября пресс-служба ведомства.

Kremlin.ru Глава МВД Владимир Колокольцев

«Вызывает обеспокоенность нарастающая наркотизация Украины, порты которой используются в процессе транзита афганских опиатов, а на её территории в больших объемах изготавливаются синтетические наркотики», — сказал Колокольцев.

Министр внутренних дел обратил внимание, что афганский фактор традиционно влияет на наркопреступность. Россия, подчеркнул он, по-прежнему строго следует линии на сохранение и укрепление существующий международной системы контроля над наркотиками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Афганистан за последние 20 лет превратился в наркогосударство.

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