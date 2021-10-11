Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В лесах Ленинградской области за пожароопасный сезон 2021 года возникло 423 лесных пожара на общей площади порядка 334,3 га. Средняя площадь одного возгорания составила 0,8 гектара, сообщили 11 октября в пресс-службе областного правительства.

ИА REGNUM Лесной пожар

Как отмечают власти, главной причиной возникновения лесных пожаров остается является неосторожное обращение людей с огнем. За 9 месяцев 2021 года было возбуждено 156 дел о нарушении правил пожарной безопасности в лесах, наложено административных штрафов на сумму более 9,13 млн рублей.

С 11 октября на территории земель лесного фонда пожароопасный сезон 2021 года официально завершился. Это связано с установившейся устойчивой осенней дождливой погодой, понижением среднесуточных температур и снижением пожарной опасности в лесах.