Владимир, 11 октября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Во Владимирской области 11 октября подтверждено 260 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области было зарегистрировано 56 тыс. 822 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 51 тыс. 170 пациентов, в том числе 138 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2048 человек. За последние сутки подтверждено семь новых летальных случаев.