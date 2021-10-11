11 октября 2021 | Время чтения 8 мин

Вашингтону следует пойти на установление дипломатических отношений с новым правительством в Кабуле. Подобный шаг не узаконит новый режим. Напротив, он лишь покажет, что США стремятся к диалогу и хотят смягчить пагубные последствия захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Максим Исаев, , 17:15 — REGNUM С того момента, как двадцатилетняя война США в Афганистане закончилась настоящим фиаско и поспешным выводом американских войск из республики, прошло несколько недель. Болезненный провал Вашингтона уже в прошлом, и нынешняя администрация США, которую возглавляет демократ Джо Байден, хочет поскорее забыть о том, насколько топорно был организован вывод войск. В свою очередь, его политические противники-республиканцы не думают почти ни о чем, кроме как о возможных политических очках, которые можно заработать на этой ситуации. Американские же граждане уже давно забыли о конфликте, пишет Даг Бендоу в статье, вышедшей 11 октября в Responsible Statecraft.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Тем не менее у США в Центральной Азии есть по-прежнему свои интересы. Возможно, самый важный вопрос, на который сейчас нужно ответить Вашингтону, — это то, как поступить с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в будущем. По последней информации, на прошедших выходных между сторонами начались первые настоящие переговоры. Американские власти отметили, что предметом обсуждений их представителей с боевиками было «предоставление Соединенными Штатами серьезной гуманитарной помощи непосредственно афганскому народу».

"Это хорошо. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правит Афганистаном. Ситуация может измениться в будущем: движение может распасться, может возникнуть оппозиция, могут вмешаться соседние государства», — отметил Бендоу.

«Но сегодня любая деятельность США там потребует одобрения или согласия «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В противном случае есть риск возобновления конфликта», — добавил он.

В связи с этим США должны пойти на установление дипломатических отношений с новым правительством. Для некоторых заядлых ястребов сама эта идея — анафема. Например, член палаты представителей Майк Вальц и сенатор Линдси Грэм выступали за поддержку (с тех пор побежденного) сопротивления, сосредоточенного в Панджшерском ущелье.

Вид на Панджшерское ущелье Master Sgt. Michael O'Connor

«После разговора с вице-президентом Афганистана Амруллой Салехом и представителями Ахмада Масуда мы призываем администрацию Байдена признать этих лидеров как законных представителей правительства Афганистана. Мы просим администрацию Байдена признать, что конституция Афганистана остается в силе, а захват власти афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является незаконным», — подчеркнули американские законодатели.

Это, возможно, и так. Незаконными были захват Северным Вьетнамом Южного, захват Фиделем Кастро власти Кубе, а Коммунистической партией Китая — в Китае и большевиками — в России. Кроме того, незаконным было и ниспровержение французского королевства группой революционеров.

«Увы, законность часто имеет мало общего с легитимностью или реальностью», — отметил он.

Более разумным шагом стало бы создание условий, при выполнении которых это правительство получит свое признание. В случае Афганистана признание можно предоставить в обмен на противодействие терроризму, соблюдение прав человека, равное отношение к женщинам и многое другое. Однако любое требование должно быть реалистичным. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) победил и не собирается вести себя так, как будто он проиграл. Движение не собирается отказываться от глубоко укоренившихся религиозных убеждений своих членов. Более того, другие правительства, включая Пакистан и Китай, почти наверняка признают новую власть в Кабуле. Для «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) согласие Вашингтона носит ценный, но не жизненно важный характер.

Кабул (сс) Masoud Akbari

Более того, дипломатические отношения пойдут на пользу Америке. Соединенным Штатам лучше разговаривать с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) даже в нынешнем его виде, чем отказываться от диалога, точно так же, как Вашингтон имел дело с СССР и другими «позорными» режимами во время Холодной войны. Отказ от признания власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ударит по американским властям так же, как и по новым афганским.

Более действенным рычагом давления стало бы использование замороженных финансовых активов старого правительства, а также перспектива поставок гуманитарной и экономической помощи. Такие программы осуществляются исключительно по желанию властей и не направлены на извлечение какой-либо выгоды Вашингтоном. Лучше предложить «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заплатить за хорошее поведение, чем угрожать отказом от переговоров.

Тот же принцип применим и к другим странам. У США долгое время не было официальных отношений с Кубой. Так, на сегодняшний день Вашингтон не поддерживает официальных дипломатических отношений с Ираном, Сирией и Северной Кореей.

Например, США разорвали отношения с Кубой в 1961 году после прихода там к власти коммунистов. В Вашингтоне долгое время существовала «Секция интересов Кубы», которая в 2015 году была преобразована в посольство президентом Бараком Обамой. Впоследствии многие его сотрудники покинули свои посты после того, как они якобы стали объектами ультразвукового воздействия. Каким бы ни был источник этого воздействия, едва ли за атакой стояли кубинские власти, которые и вели переговоры о восстановлении дипломатических отношений.

Барак Обама (сс)Pete Souza

То есть в течение 54 лет Соединенные Штаты не имели нормальных дипломатических отношений с островным государством примерно в 100 милях от его побережья. Одновременно с этим Вашингтон резко критиковал экспроприацию собственности, внутренние репрессии и ограничения на эмиграцию. Кроме того, были споры и по более приземленным вопросам, в частности, по поводу укрывательства американских беглецов на острове. Гавана стала значительным внешнеполитическим противником США, способствовала подрывной деятельности в Латинской Америке, осуществляла военное вмешательство в Африке и объединялась с Советским Союзом. Действительно, из-за Кубы Вашингтон чуть не начал ядерную войну с Москвой. Однако США и Куба в основном отказывались разговаривать друг с другом. Эта непродуктивная политика была глубоко глупой.

С Ираном Вашингтон разорвал дипломатические отношения в 1980 году. Тогда, после захвата посольства, который можно было интерпретировать как демонстративный отказ нового революционного режима от всех контактов, подобный шаг был оправдан. Однако сегодня Иран уже другой. Нынешний режим — тирания, но не глупая или безрассудная. В последние годы Тегеран и Вашингтон столкнулись по многим важным вопросам — сомнительным арестам американцев, поддержке так называемых марионеточных сил, вмешательства в конфликты в Сирии и Йемене, нападению на нефтяные объекты Саудовской Аравии, конфликту с Израилем и, конечно же, по ядерной программе. Ни в одном из этих случаев правительства двух стран не могли вести спокойные и регулярные переговоры. Хотя антииранское лобби в Вашингтоне рассматривает изоляцию Тегерана как самоцель, такой подход не служит американским интересам.

Отношения между США и Сирией прекратились в 2012 году, когда США отправили домой сирийских дипломатов. Тогда Вашингтон признал законным правительством сирийскую оппозицию. Такое положение вещей не соответствовало действительности тогда, и, без сомнения, не соответствует оно ей и сейчас. Хотя правление Башара Асада отвратительно, отказ Вашингтона и Дамаска от переговоров ничему не способствует. США стремятся сменить режим, применяя сокрушительные санкции, ноша которых ложится прежде всего на бедное население, не давая стране начать восстановление, фактически оккупируя более трети территории страны и поддерживая повстанцев-джихадистов, ранее связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это непоследовательная, несостоятельная, неэффективная и даже идиотская политика, исправить которую можно лишь, если открыть канал связи — хотя бы по вопросу находящихся в сирийских тюрьмах американских граждан.

Башар Асад Kremlin.ru

Наконец, не стоит забывать о Северной Корее. Администрация Байдена отчаянно пытается возобновить ядерные переговоры с Пхеньяном. У Вашингтона было много вопросов, которые нужно было обсудить с Пхеньяном на протяжении многих лет, в том числе опасность того, что холодная война может стать горячей.

В частности, такой риск стал реальным, в связи с захватом американского разведывательного корабля USS Pueblo, ядерными и ракетными разработками КНДР, обычными военными угрозами, нарушениями санкций и задержанием американских граждан. Хотя есть веские основания сомневаться в готовности Пхеньяна отказать полностью от своего ядерного арсенала, Ки Чен Ын, похоже, более полон решимости вести переговоры, заинтересован в экономическом развитии и склонен к международному сотрудничеству, чем его отец и дед.

Дипломатические отношения дадут и другие преимущества, в том числе возможность взглянуть на сильно изолированное общество и возможность наладить более регулярные дипломатические отношения, а также затронуть более сложные темы, такие как права человека. У такого шага нет недостатков, поскольку северокорейские власти никуда не денутся, независимо от того, есть ли посольства в двух столицах или нет.

Дипломатия не панацея, и переговоры не гарантируют результата. Однако международное общение между враждующими державами важнее, чем между дружественными. Можно представить себе, что было бы, если бы у Советского Союза и США не было отношений и дипломатов, готовых к переговорам во время Кубинского ракетного кризиса. В качестве альтернативы можно представить, что было бы, если бы у США и КНР были отношения и дипломаты, готовые к переговорам в преддверии вмешательства КНР в Корейскую войну.

Вашингтону следует пойти на установление дипломатических отношений с новым правительством в Кабуле. Подобный шаг не узаконит новый режим. Напротив, он лишь покажет, что США стремятся к диалогу и хотят смягчить пагубные последствия захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Тогда администрация Байдена сможет восстановить отношения с другими противоборствующими державами. Разговор с Ираном, Сирией и Северной Кореей снизил бы вероятность конфликта с кем-либо из них. И уже одного этого достаточно, чтобы действовать.