Белград, , 15:18 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич «дважды за неделю» предал сербские национальные интересы. Такое мнение высказал 11 октября лидер сербского оппозиционного движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Младжан Джорджевич Nasasrbija.rs

По словам Джорджевича, первый случай предательства национальных интересов — это подписание соглашения об автомобильных номерах в Брюсселе в конце сентября. Второй — поддержка Вучича резолюции Европейской народной партии, принятой во время саммита ЕС — Западные Балканы в Словении в начале октября, так как этот документ призывает всех политических акторов в БиГ сотрудничать с непризнанным ООН верховным представителем в БиГ Кристианом Шмидтом, считает политик.

«Республика Сербская отказывается признавать Кристиана Шмидта в качестве верховного представителя, так как при его назначении была нарушена законная процедура. Западные силы это сделали для того, чтобы навязать своего человека, который должен работать над упразднением сербского энтитета», — отметил Джорджевич в авторском тексте, опубликованном на портале Nova.rs.

Он также отметил, что подконтрольная режиму сербская пресса прославляет уход так называемых специальных подразделений полиции сепаратистского Косово с севера края, но замалчивает то, что десятки тысяч косовских сербов в итоге будут вынуждены взять регистрационные номера сепаратистского образования.

Напомним, что 20 сентября Приштина запретила использование сербских автомобильных номеров на территории Косово и Метохии. Это вызвало кризис на севере края. Сербы заблокировали движение транспорта на КПП в сторону центральной Сербии. Кризис был разрешен подписанием временного соглашения об использовании автомобильных номеров между делегациями Белграда и Приштины в Брюсселе.