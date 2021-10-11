Представлена «спортивная» версия Toyota Hilux
Токио, 11 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Компания Toyota представила на японском авторынке новую модификацию пикапа Hilux, получившую название GR Sport. Об этом сообщается на сайте компании.
Отличительной особенностью модели является переработанная подвеска, а также более агрессивную экстерьер и спортивный стиль салона.
Модель получит новую радиаторную решетку, другие бамперы, а также оригинальные колесные диски на 18 дюймов и расширители колесных арок. Благодаря последним ширина кузова увеличится на 45 мм и будет составлять 1900 мм.
Внутри Hilux будут установлены спортивные кресла, отделанные эко-кожей и замшей, с ярко-красными акцентами.
Ожидается, что технические характеристики будут не сильно отличаться от стандартной версии пикапа.
Ранее тюнинг-ателье RAD на Тайване представило собственную версию рамного пикапа Toyota Hilux.
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