Токио, 11 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Компания Toyota представила на японском авторынке новую модификацию пикапа Hilux, получившую название GR Sport. Об этом сообщается на сайте компании.

Toyota Toyota Hilux GR Sport

Отличительной особенностью модели является переработанная подвеска, а также более агрессивную экстерьер и спортивный стиль салона.

Модель получит новую радиаторную решетку, другие бамперы, а также оригинальные колесные диски на 18 дюймов и расширители колесных арок. Благодаря последним ширина кузова увеличится на 45 мм и будет составлять 1900 мм.

Внутри Hilux будут установлены спортивные кресла, отделанные эко-кожей и замшей, с ярко-красными акцентами.

Ожидается, что технические характеристики будут не сильно отличаться от стандартной версии пикапа.

Ранее тюнинг-ателье RAD на Тайване представило собственную версию рамного пикапа Toyota Hilux.

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