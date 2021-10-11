Уфа, 11 октября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В условиях пандемии бизнесу нужны простые и ясные правила, чтобы выжить, платить зарплату сотрудникам, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей Башкирии Флюр Асадуллин. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил 11 октября, комментируя ситуацию с введением различных антиковидных ограничений в регионах РФ из-за роста заболеваемости.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

«Каждый регион вводит ограничения, исходя из своей ситуации — об этом говорил и президент России. Но мы видим, что регионы всё время придумывают свои правила и ограничения для бизнеса. Предприниматели зачастую впадают в ступор: что и как на этот раз требовать от посетителей, кто их самих придет проверять?» — возмутился Асадуллин.

Он напомнил, что есть федеральный оперштаб. «Так может пора уже определить ясные и четкие правила для всех регионов? Что при введении ограничений в том или ином субъекте, требовать от бизнеса — qr-коды, количество посадочных мест или заполняемость зала? Тогда бизнес будет знать единые требования, сумеет перенастроиться. Но этот вид «танцев на граблях» — в одном регионе одно, в другом другое, плюс даже в одном и том же регионе при очередном ограничении обязательно новые правила — нужно прекратить», — добавил Асадуллин.