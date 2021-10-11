Пенза, 11 октября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Пензенской области с октября 2020 года отмечается стабилизация ситуации на рынке труда. До этого рост безработицы фиксировался в течение шести месяцев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов, ИА REGNUM Олег Мельниченко

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

По информации министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, существенное влияние на рынок труда оказало распространие коронавируса. Основные показатели занятости в настоящее время достигли допандемийных значений. По состоянию на 1 августа уровень безработицы в Пензенской области составил 4,1%. Быстрыми темпами восстанавливается рынок труда в Городищенском, Каменском, Лопатинском, Белинском, Бессоновском, Бековском районах. В обеспечении дополнительными рабочими местами большую роль сыграла реализация инвестиционных проектов, благодаря которым в 2021 году создали 810 рабочих мест.

«Если в среднем численность занятых до пандемии составляла 627,2 тыс. человек, а безработных, состоящих на учете в службе занятости 5,3 тыс. человек, то на пике эпидемии число занятых снизилось до 605,8 тысяч, число безработных выросло до 34,7 тыс. человек», — цитирует врио главы минтруда региона Алексея КачанаPenzainform.

На комплексный подход к организации рынка труда и обеспечению конкурентной заработной платы нацелил губернатор Олег Мельниченко. Между правительством Пензенской области, федерацией профсоюзов и объединениями работодателей региона на 2022−2024 годы подписано соглашение о социальном партнерстве.

Губернатор поручил всем профильным ведомствам представить предложения по трехстороннему соглашению, в первую очередь, по внебюджетной сфере.

«В дальнейшем следует принимать безотлагательные меры по трудоустройству незанятых и безработных граждан, в частности, организовывать работу с работодателями и наполнению банка вакансий, а соответственно, снижать напряженность на рынке труда», — подчеркнул глава Пензенской области.

ИА REGNUM напоминает, в июне в рамках Санкт-Петербургского экономического форума были подписаны дополнительные соглашения по реализации инвестпроектов ряда крупных компаний в Пензенской области. В ближайшие три года это даст порядка 22 млрд инвестиций, будут созданы 1,2 тыс. рабочих мест.

Читайте также: Путин надеется на инвестпроекты в Пензенской области