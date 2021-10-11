Тбилиси, 11 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. При общении с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили не видно, что он с трудом переносит голодовку. Об этом 11 октября сообщил журналистам адвокат Бека Басилая, после посещения политика в тюрьме в Рустави.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Морально он настолько твёрд, что негативный эффект голодовки при коммуникации с ним не ощущается. Мы даже не говорили и не обсуждали вопрос перевода в больницу», — сказал Басилая.

Он отметил, что Саакашвили намерен вести политическую борьбу «до конца». Ранее личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе заявил, будто тот из-за ухудшения здоровья с трудом разговаривает и ходит.

Напомним, Саакашвили задержали в Тбилиси вечером 1 октября. Он в тот же день объявил голодовку. 8 октября стало известно, что он начал принимать соки и мёд. Потом экс-президент заявил, что снова отказался от пищи.