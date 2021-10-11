Подгорица, 11 октября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Средняя цена квадратного метра жилья в новостройке в Боснии и Герцеговине составляет около 925 евро за квадратный метр, в Черногории — 1219, в Сербии — 1528, а в Хорватии — 1809, сообщает портал Investitor. meСамая низкая средняя цена проданного нового жилья была зафиксирована в Боснии и Герцеговине. Во втором квартале 2021 года он составил 925 евро (1812 конвертируемых марок). По данным Госкомстата, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года цены на квартиры в новостройке выросли на 10,2 процента.

Жилье

По данным Статистического бюро, средняя цена квартиры в новостройке в Сараево составляла 1554 евро (3044 км), а в других городах — 822 евро (1611 км).Значительный рост средней цены квадратного метра новостройки зафиксирован и в Черногории. В первом квартале этого года цена квадратного метра в новостройке 1219 евро, что на 29,7 процента выше, чем за тот же период прошлого года. Во втором квартале этого года цена выросла до 1233 евро за квадратный метр. Данные показывают, что средняя цена квадратного метра новой квартиры в Подгорице во втором квартале составила 1234 евро. В Сербии средняя цена квадратного метра в новостроеке в первой половине 2021 года составила 1528 евро (179 852 динара).В Хорватии в первой половине 2021 года средняя цена квадратного метра составляла 1809 евро (13 550 кун).Эта цена на 5,8 процента выше, чем во второй половине 2020 года, и на 4,7 процента выше, чем в первой половине 2020 года.