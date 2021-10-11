Уфа, 11 октября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Рэпер Моргенштерн во второй раз устроил собственную свадьбу с блогером Диларой Зинатуллиной. Об этом 10 октября сообщило издание StarHit.

Скриншот с Instagram Свадьба рэпера Моргенштерна

Как отмечает СМИ, торжество прошло в Уфе (Башкирия), на родине рэпера. Пара устроила свадьбу во второй раз для бабушки Моргенштерна, которая не смогла присутствовать на мероприятии в Москве по состоянию здоровья.

ИА REGNUM напоминает, что Моргенштерн и Дилара Зинатуллина поженились 31 августа 2021 года. Ведущей торжества стала журналистка Ксения Собчак, а приглашённым гостем — комик и исполнитель Александр Ревва.