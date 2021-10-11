Тбилиси, 11 октября 2021, 14:07 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключил вероятность передачи бывшего президента страны Михаила Саакашвили властям Украины. Об этом он заявил 11 октября журналистам.
По словам председателя грузинского правительства, на Украине никто и не потребует передачи Саакашвили. Кроме того, по меньшей мере через шесть лет экс-президент сможет отправиться в любую страну.
«Исключено. Я на 100% подтверждаю, что его никто никуда не передаст», — подчеркнул Гарибашвили, отвечая на вопрос о возможной экстрадиции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач заявил о плохом состоянии Саакашвили, который объявил голодовку в грузинской тюрьме.
Читайте также: Саакашвили дал новые наставления своим сторонникам в Грузии