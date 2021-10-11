Тбилиси, , 14:07 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключил вероятность передачи бывшего президента страны Михаила Саакашвили властям Украины. Об этом он заявил 11 октября журналистам.

Михаил Саакашвили European People's Party

По словам председателя грузинского правительства, на Украине никто и не потребует передачи Саакашвили. Кроме того, по меньшей мере через шесть лет экс-президент сможет отправиться в любую страну.

«Исключено. Я на 100% подтверждаю, что его никто никуда не передаст», — подчеркнул Гарибашвили, отвечая на вопрос о возможной экстрадиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач заявил о плохом состоянии Саакашвили, который объявил голодовку в грузинской тюрьме.

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