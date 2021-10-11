Астрахань, 11 октября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Астраханской области 11 октября подтверждено 219 новых случаев заражения коронавирусом — на 12 больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было зарегистрировано 61 тыс. 668 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1072 человека.

За весь период 1751 человек скончался. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,13.